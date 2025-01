Treni, primo tavolo del 2025 tra Regione, pendolari, consumatori Trenitalia ed Rfi

Genova. Prima riunione del 2025 del tavolo tra Regione Liguria, Associazioni dei Consumatori e comitati dei pendolari, Trenitalia e Rfi per affrontare il tema delle opere infrastrutturali e dei disservizi. Dopo il blocco delle tariffe del 2,5% voluto dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, che verrà formalizzato nella giunta di giovedì prossimo, la riunione è servita per fare il punto sulle principali vertenze in corso.

A cominciare dalla necessità di modifica delle tariffe sulla quale Trenitalia si è attivata per l’aggiornamento dei sistemi di acquisto e una maggiore sincronicità nel passaggio dai treni ai bus sostitutivi a seguito dei lavori programmati.

