Val di Vara Gallery ospita un piccolo campione della Mini Gp

Il Brugnato 5Terre Outlet Village ospiterà un incontro con Matteo, un giovane pilota che partecipa al Campionato Italiano Velocità MiniGP. L’evento si terrà domenica 12 gennaio, a partire dalle 15, allo store della Val di Vara Gallery. Matteo condividerà la sua esperienza nel mondo delle competizioni MiniGP, ripercorrendo le diverse categorie in cui ha gareggiato. Il suo percorso include partecipazioni al Trofeo Marco Simoncelli (2020), alle categorie Junior A (2021), Junior B (2022) e Junior C (2023) delle Minimoto, per poi passare alla MiniGP 160 cc (2024) e, nel 2025, alla MiniGP 190 cc. L’incontro offre l’opportunità di conoscere un giovane che si dedica al motociclismo sportivo e di approfondire la sua esperienza in questo ambito. L’evento è organizzato con la collaborazione del Consorzio Il Cigno.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com