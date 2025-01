Viabilità, mattinata da incubo per Genova e autostrade: incidente in A10 e sopraelevata con code e disagi

Genova. Brutto risveglio questa mattina per la viabilità genovese, con un incidente avvenuto sulla A10 tra Genova Pra’ e l’uscita per l’aeroporto, dove due veicoli si sono scontrati per cause ancora in accertamento.

Per fortuna nello scontro non si sono registrati feriti, ma immediate sono state le ripercussioni per il traffico, con code e rallentamenti in direzione di Genova: l’incidente è avvenuto intorno alle 7 di mattina ma le ripercussioni si sono protratte fino ad ora, con oltre 7 chilometri di code verso la città. Code segnalate anche in A7 tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per cantieri presenti in loco.

