Aulla, Arci Agogo avvia un laboratorio di canto con Cristina Alioto

La scuola di musica Abreu di Arci Agogo di Aulla diventa più grande e consolida le proprie attività, a partire da quella di canto col laboratorio per adulti “Il Mondo nella Voce”. “Ci apprestiamo ad un 2025 di piccole e grandi novità, che comportano uno sforzo organizzativo, oltre che ideale – commentano all’Arci aullese – e siamo felici di poterci avvalere della collaborazione della musicista ed insegnante Cristina Alioto per portare ad Aulla una nuova esperienza sul canto. Il repertorio su cui lavora, la sensibilità e l’energia con cui intreccia brani della tradizione e contemporaneità sono un’occasione imperdibile per tutti coloro che amano, o vogliono provare per la prima volta, il canto in gruppo”.

Il laboratorio si svolgerà due volte al mese, il lunedì alle 18,30 proprio per permettere anche a lavoratori o studenti pendolari di poter partecipare. La prima lezione è prevista il 13 gennaio, presso la ex stazione ferroviaria di Aulla.

“L’attività sarà incentrata sullo strumento voce, sul respiro, sulla voce legata al corpo e ‘all’ Umano’ – spiegano da Agogo -. Si tratta di un’opportunità per conoscere più a fondo la propria voce, per imparare a ‘lasciarsi andare’, e condividere la musica in una realtà di ascolto protetta e gioiosa. Il laboratorio sarà inoltre un’occasione per valorizzare il grande patrimonio di canti etnici e popolari esistenti, con contaminazioni contemporanee, esplorando sonorità e stili differenti”.

Fanno parte della Scuola di musica Abreu anche le insegnanti di canto Patricia Bustos, presente sin dalla nascita del progetto e, unitasi più di recente, la pisana Trisha Rodriguez, che svolgono lezioni di tipo individuale.

Il progetto di Agogo vede la collaborazione del Comune di Aulla, “che ha individuato nella pratica musicale inclusiva della Scuola Abreu molteplici benefici e spunti di crescita culturale per l’intera collettività”, osservano dall’Arci.

Per informazioni o iscrizioni al laboratorio di canto curato da Cristina Alioto e sulla scuola di musica è possibile contattare Arci ai contatti: telefono 3397888705 mail arciagogo@gmail.com

L’articolo Aulla, Arci Agogo avvia un laboratorio di canto con Cristina Alioto proviene da Città della Spezia.

