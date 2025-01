Auto in panne e una città in ovattato silenzio. La “corseghina” di Teleliguriasud

Ed ora, con un po’ di fantasia, provate ad immaginare di essere al volante di una DeLorean DMC-12. Sul cruscotto lampeggia una data: 8 gennaio 1985. Svoltate a destra ben guardandovi dall’utilizzare l’apposito indicatore di direzione (le frecce erano per gli sfigati) e vi trovate improvvisamente di fronte ad uno scenario irreale. Auto in panne come astronavi ai confini di Orione (le catene ai tempi erano solo per le ancore), sciatori della domenica (rigorosamente a Cerreto Laghi) e un carrarmato Leopard dell’Oto Melara utilizzato come spazzaneve. L’ovattato silenzio ogni tanto era squarciato da delle urla. Erano i bulli in camperos che incuranti delle condimeteo avverse si ostinavano a calzare quelle trappole infernali. Perché para o non para era come avere delle sogliole al posto delle suole. In tv su Tele Liguria Sud un giovane Egidio Banti con la sua neve “corseghina” inventava, peraltro senza saperlo, quella che poi, qualche decennio dopo, sarebbe diventata la famosa “maratona Mentana”. Le radio trasmettevano “The wild boys” dei Duran Duran e “Crilù” cantata da Heather Parisi. Di lì ad un mese i Ricchi e Poveri avrebbero vinto Sanremo con “Se m’innamoro” cantata rigorosamente in play-back.