Candia e Casella (Avs): “Dopo lo stop al rigassificatore, è il momento di puntare sulle energie rinnovabili”

Liguria. Dopo l’approvazione del documento unitario in consiglio regionale contro il trasferimento del rigassificatore a Vado Ligure, Avs Liguria guarda avanti. “A breve andrà in discussione il nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale e noi siamo pronti a lavorare per una Liguria sostenibile: altro che rigassificatori. Solo l’ex presidente Toti è rimasto a favore di quest’opera inutile, dannosa e pericolosa per l’ambiente e per l’economia”, affermano Selena Candia e Jan Casella, consiglieri regionali di AVS.

“In Liguria abbiamo sole e vento, ma produciamo pochissima energia rinnovabile: siamo addirittura l’ultima regione in Italia, con una percentuale del 7,9% contro la media nazionale del 19%. E come se non bastasse, Toti lavorava per portare a Vado Ligure un rigassificatore. Continuare a puntare sul gas è insensato, per molte ragioni. Prima di tutto quella economica: trasportare il gas in forma liquida a -163° e riportarlo in forma gassosa è una spesa e uno spreco di energia enorme. L’impatto ambientale è poi devastante, dal momento che un rigassificatore riversa in mare grandi quantità di candeggina”, spiegano i consiglieri regionali Candia e Casella.

