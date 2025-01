Consiglio comunale, Pd: “Maggioranza fragile” ma Vince Genova: “Fate male i conti”

Genova. Botta e risposta tra opposizione e maggioranza in consiglio comunale, in vista della ripresa dei lavori e con – sullo sfondo – il tema dei numeri del centrodestra, sempre più risicati dopo l’uscita dalla Lista Toti (per andare nel gruppo Misto) di Umberto Lo Grasso.

Ma la questione dei numeri non è la sola ad agitare il Pd che, con una nota, chiede che vengano convocate le commissioni richieste su temi cruciali come Skymetro, Pnrr e partecipate. La sola commissione in programma questa settimana, infatti, sarà legata a un contenzioso tra l’ente e le banche, un tema non “politico”.

