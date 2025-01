Costa Smeralda: completato il primo rifornimento di Gnl a Dubai

Genova. Sabato 4 gennaio, Costa Smeralda, ammiraglia della flotta Costa e gemella di Costa Toscana, ha completato con successo il suo primo rifornimento di gas naturale liquefatto (gnl) nel porto di Dubai. Si tratta della prima operazione di rifornimento di gnl mai effettuata per una nave da crociera nel porto di Dubai, resa possibile grazie al provider logistico Monjasa e alla collaborazione dell’Autorità Portuale di Dubai.

La nave cisterna “Green Zeebrugge” ha riempito i tre serbatoi di Costa Smeralda per un totale di circa 3.000 metri cubi di gnl. Tutti i serbatoi sono costruiti in acciaio criogenico, un materiale altamente isolante che mantiene costante la temperatura di -155°C, necessaria per mantenere il gnl in forma liquida e consentirne l’uso per alimentare i motori della nave. Con un pieno completo, Costa Smeralda può essere alimentata per almeno due settimane e mezzo.

