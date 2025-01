Doppio senso via dei Mille, Russo: “Delusi e sorpresi dall’ironia di alcuni negozianti, siamo aperti al dialogo”. Gli esercenti: “Toni presuntuosi”

Savona. Continua a tenere banco a Savona la questione sulla nuova viabilità di via dei Mille (in vigore del 15 novembre). Se da una parte alcuni commercianti non arretrano di un centimetro, continuando a portare avanti la loro contestazione contro il doppio senso voluto dall’amministrazione comunale, dall’altro lato il sindaco Marco Russo, fermo nella sua posizione, ha preso “carta e penna” e ha scritto una lettera in risposta ai negozianti che gli avevano fatto pervenire (i primi di dicembre) auguri natalizi alquanto “particolari”.

“Abbiamo preso atto dell’iniziativa assunta da alcuni di voi – scrive il sindaco di Savona -. mi riferisco al biglietto di auguri per il Sindaco e la Giunta contenente un ironico ‘ringraziamento’ per ‘la diminuzione del lavoro causata dalle modifiche della viabilità’, che è stato pubblicato sui giornali all’inizio di dicembre e poi è stato consegnato a ridosso di Natale. Pensiamo sia doveroso, da parte nostra, per ragioni di trasparenza e correttezza, non nascondere che quella iniziativa ci ha destato sorpresa e disappunto, sia per i modi che per i contenuti”.

» leggi tutto su www.ivg.it