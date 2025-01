I fondisti di Via dei Colli e la scalinata Spallanzani come pista da bob. Quarant’anni fa come oggi la grande nevicata dell’85

Questo 25 è diverso dal predecessore: l’anno scorso la temperatura è stata tutto sommato abbastanza mite, oggi i termosifoni vanno a tutto vapore. È bianco tutto intorno e agli ardimentosi che sfidano il freddo andando a camminare lungo la passeggiata Morin basta alzare gli occhi per vedere la lunga striscia bianca sulle vette dell’Appennino Landa di sole e di caldo, anche la nostra terra conosce a volte il tremolare dei fiocchi di neve che cadono. Volte rare assai e, forse, per questo tutte indimenticabili. Quando a eo un fante una domenica di marzo feci a pallate con una biondina con cui, me poveretto, non riuscii a scambiare altro che quei bianchi proietti. Ben diversa è stata l’esperienza di quindici anni fa quando in mezzo alla neve ed al gelo nacque il terzo erede che, forse per il clima in cui venne al mondo, ora va in giro con poca roba addosso. Tuttavia, il ricordo più clamoroso dal punto di vista climatico è la nevicata di quarant’anni fa oggi quando tutta la terra del golfo fu ricoperta da una neve candida e soffice che in breve si tradusse in ghiaccio malevolo che obbligò tutti a lasciare aperti, seppur di poco, i rubinetti: che l’acqua, anche se un filo, corresse impedendo il congelamento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com