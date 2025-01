Influenza, raggiunto il picco in Liguria: 29enne ricoverata in rianimazione

Liguria. Anche la Liguria sembra avere raggiunto il picco dei casi di influenza, come dimostra il sovraffollamento dei pronto soccorso che si registra ormai da inizio anno e che non accenna a diminuire.

Tosse, febbre, mal di testa e tutti i disturbi tipici del virus si registrano ormai in migliaia di case, e in alcuni casi il quadro diventa particolarmente impegnativo, a dimostrazione che l’influenza quest’anno colpisce duro, soprattutto nelle varianti. Il giorno prima dell’Epifania al San Martino è stata ricoverata in rianimazione una giovane donna di 29 anni con una grave polmonite da influenza B, come ha fatto sapere l’infettivologo Matteo Bassetti, ricordando che “l’influenza colpisce tutti: bambini, adulti e anziani, e può causare casi impegnativi ad ogni età ed in ogni condizione”.

