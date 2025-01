Ivano Pezzuto arbitro di Spezia-Juve Stabia

Lo Spezia trova Ivano Pezzuto alla conduzione di gara per la diciottesima volta in carriera. Il fischietto pugliese è stato infatti designato per la partita contro la Juve Stabia di domenica prossima, primo impegno del 2025. Bilancio in perfetta parità con gli aquilotti: 7 le vittorie, altrettante le sconfitte e tre i pareggi. Un precedente anche in serie A, Spezia-Roma 2-2 del maggio 2021. Con lui presenti al Picco gli assistenti Garzelli e Massara e il quinto ufficiale Milone. Al Var ci sarà Pairetto aiutato da Monaldi nel ruolo di Avar.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com