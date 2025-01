La Provincia assume un manutentore, indetto concorso pubblico

Negli scorsi giorni è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un manutentore (area degli operatori esperti vigente CCNL enti locali) da destinare al Settore Tecnico della Provincia della Spezia. Si tratta di un solo posto, per ora, ma la graduatoria potrà essere utilizzata, nel rispetto della vigente normativa, per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato secondo le necessità. Il bando è visibile sul portale Inpa ed è pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente, sez. bandi e concorsi” del sito istituzionale della Provincia. “Si tratta di un primo importante passo nell’ambito della riorganizzazione e della ristrutturazione dell’Ente che è seguito alla chiusura del processo di risanamento del bilancio e quindi all’uscita del predissesto, un importante traguardo raggiunto per il futuro di questo ente – spiega il Presidente Peracchini – Con questa prima assunzione andiamo a colmare uno dei vuoti che si sono creati con i vari processi di pensionamento. Si tratta comunque di un primo passo, sebbene sia un solo posto attualmente, necessario a ristrutturare la pianta organica, questo al fine di poter rispondere alle varie necessità e agli impegni che sono competenza del nostro ente. Solo grazie al positivo risanamento del bilancio e la certificazione che c’è stata data dalla sentenza della Corte dei Conti, abbiamo potuto riaprire tutti quei programmi amministrativi che sino ad oggi ci erano stati vincolati. Ovviamente le risorse a disposizione, dopo la riforma del 2014, restano poche, ma adesso abbiamo l’autonomia di poter operare senza le limitazioni imposte da un bilancio compromesso”.