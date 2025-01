Lanna e Mancini ricordano Vialli: “Figure come lui non mancano solo alla Sampdoria. Seguiamo sempre i blucerchiati”

Genova. Sono passati due anni e 3 giorni da quando Gianluca Vialli non è più fisicamente tra noi. Sono passati 734 giorni da quando è stato comunicato a tutto il mondo del calcio che la bandiera della Sampdoria aveva perso la sua battaglia contro il tumore al pancreas.

Non c’è stato però un solo giorno che il popolo blucerchiato non abbia rivolto un pensiero a Vialli. Dai tifosi, ai giocatori, ai presidenti passati e attuali, dai suoi ex compagni, insomma per tutti quanti Vialli è ancora qui con noi.

