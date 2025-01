Cordoglio per la scomparsa del medico levantese Maurizio Bevilacqua. “I volontari, i dipendenti, il Consiglio direttivo e il presidente si stringono alla famiglia per la perdita del dr. Maurizio ‘Iccio’ Bevilacqua, a lungo volontario del nostro sodalizio, spesso impegnato nelle attività formative degli operatori con gentilezza, simpatia ed abnegazione”, il messaggio della Croce rossa italiana di Levanto. “Un amico e un medico sempre pronto a garantire il suo supporto, anche professionale, per chiunque gli domandasse un consulto. Con il fratello Manfredo, hanno dato naturale prosecuzione all’opera del padre, tra i primi a sostenere la nascita della sezione levantese della Cri. Siamo vicini alla moglie, ai figli (anch’essi tra le nostre fila per diversi anni) e ai parenti tutti, ai quali esprimiamo sentite condoglianze”, scrivono ancora dalla Cri levantese. Si stringe alla famiglia anche la Pubblica assistenza Croce bianca di Monterosso: “È stata una guida e una sicurezza per la comunità di Levanto, alla quale ci stringiamo, così come per la nostra. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile ma un esempio di vita per tutti quanti noi”, scrivono dalla Pa monterossina. “Tutti il personale operativo, i familiari e il direttivo del distaccamento VVF di Levanto si stringe attorno alla famiglia Bevilacqua – il messaggio dei Vigili del fuoco volontari di Levanto -. Maurizio, medico di famiglia in pensione, molto conosciuto in zona, sempre disponibile ad aiutare e presenza insostituibile ad ogni nostra manifestazione, padre di Guido e Marta (moglie di Luca Romano, uno dei fondatori del distaccamento) anch’essi sempre vicini e di supporto alla nostra sede. Sentite condoglianze alla moglie Bianca e a tutta la famiglia”.

L’articolo Lutto in Riviera, se n’è andato il dottor Maurizio Bevilacqua: “Sempre pronto a dare il suo supporto” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com