Nuovi centri commerciali, Bucci prende tempo: “Faremo quello che vogliono i cittadini”

Genova. Più o meno centri commerciali in Liguria? “Facciamo quello che vogliono i cittadini. Chiederemo a loro e sentiremo cosa ci dicono, li soddisferemo”. Il presidente Marco Bucci, passati ormai due mesi dall’insediamento in Regione, butta la palla in tribuna su uno dei temi più controversi – quello della grande distribuzione in conflitto coi negozi di vicinato – che si preannuncia spinoso soprattutto in vista della campagna elettorale per le comunali a Genova.

La domanda arriva a margine della conferenza stampa sul bando della Regione che prevede bonus fino a 12mila euro per le attività del commercio e dell’artigianato che fanno assunzioni, soprattutto quelle dell’entroterra dove tenere in piedi una bottega è una sfida spesso ancora più ardua che in città. Bucci conferma a proposito una delle proposte del suo programma, i cinque anni di affitto gratis a chi mantiene o apre un negozio nelle aree interne: “Ancora non so la data, ma lo faremo”.

