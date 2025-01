Patto per il lavoro, Uil: “Bene il bonus, ma nel commercio crollano i salari a fronte di un’alta produttività”

Liguria. “Bene questo patto che replica quello del turismo, ne abbiamo condiviso la necessità a giugno, ma nel frattempo avremmo voluto maggiore coinvolgimento da parte di Regione. Oggi occorre coraggio anche da parte delle imprese e di coloro che le rappresentano”. Dichiara Marco Callegari, segretario organizzativo regionale Uiltucs Liguria con delega al commercio dopo la conferenza stampa di presentazione del primo bando approvato dalla Giunta regionale della Liguria del Patto del lavoro nell’Artigianato e nel Commercio.

L’accordo mira a sostenere e a favorire l’occupazione attraverso misure incentivanti per le imprese come bonus assunzionali per la stabilizzazione e il prolungamento dei contratti di lavoro del personale dipendente.

