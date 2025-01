Regione Liguria, i dubbi di Sanna (Pd) sulla sicurezza dello stabile di via Fieschi

Genova. “Per l’assessore Ripamonti lo stabile di via Fieschi 15 è in sicurezza e va tutto bene. Ma allora perché sono stati stanziati 60 milioni per la sua urgente messa in sicurezza? Quindi quanto è stato fatto finora era tutta una farsa? Chi lavora dentro può continuare a farlo in queste condizioni?”.

Sono le domande che si pone il capogruppo regionale del Pd Armando Sanna dopo le garanzie arrivate dall’assessore Ripamonti sulle condizioni delle torri di via Fieschi, coinvolte da un progetto di efficientamento energetico bloccato dalla giunta Bucci per evitare il trasferimento degli uffici.

» leggi tutto su www.genova24.it