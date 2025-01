Rigassificatore, il consiglio regionale dice “no” al trasferimento. Sanna (PD): “Il PD vigilerà perché il governo blocchi definitivamente l’iter”

Liguria. “Più di un anno e mezzo di battaglie per fermare un progetto sbagliato, che andava contro la volontà e i bisogni di un intero territorio, che sono giunte a un primo risultato. Quando accaduto ieri, con la mozione condivisa e firmata da tutti i capi gruppo è certamente un passo avanti, da cui però non si può tornare indietro”. Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Armando Sanna sulla mozione con cui ieri il consiglio regionale ha detto “no” al trasferimento del rigassificatore davanti alla rada di Vado Ligure.

“Se avessimo assecondato quanto strenuamente sostenuto dalla precedente maggioranza, di cui facevano parte molti componenti di quella attuale, lo scenario sarebbe stato completamente diverso, con l’avvio delle procedure per il trasferimento da Piombino a Vado del rigassificatore. Una battaglia politica, dal basso, fatta a tutti i livelli che il Partito Democratico insieme alle altre forze di opposizione ha portato avanti dal primo momento e continueremo a monitorare e vigilare sull’evoluzione di questa vicenda”.

» leggi tutto su www.ivg.it