Riparte il consiglio comunale, Piciocchi: “Basta teatrini, chi è stato eletto con la maggioranza terrà fede agli impegni”

Genova. Un 2025 iniziato in maniera quanto meno rocambolesca quello del consiglio comunale di Genova. Nei primi giorni dell’anno l’uscita dalla maggioranza di Paolo Gozzi (Vince Genova) e Umberto Lo Grasso (Lista Toti), che si sono aggiunti ai già ex Stefano Costa (Fi) e Arianna Viscogliosi (Iv), tutti migrati nel gruppo Misto. E quindi una serie di sedute che si preannunciano delicate per la tenuta dei numeri del centrodestra.

La situazione, che vede a oggi 20 consiglieri di maggioranza a fronte di 15 di opposizione oltre ai 5 del Misto, e il non diritto di voto per il vicesindaco reggente, ha portato il Pd a invitare Pietro Piciocchi a rimettere il mandato nelle mani del prefetto (lo ha dichiarato Simone D’Angelo, oggi in consiglio regionale, all’agenzia Dire) e il gruppo Dem a Tursi a parlare di “amministrazione nella paralisi”.

