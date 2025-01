Sabato la consegna del premio “Lunigiana Cinque Terre”

Si terrà sabato prossimo, presso la mediateca “Sergio Fregoso“ (via Firenze, ore 10), col patrocinio del Comune della Spezia, la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti del Premio “Lunigiana Cinque Terre”, promosso dalla Dante Alighieri spezzina, giunto alla Cinquantunesima edizione.

Un premio tutto “al femminile” quest’anno: saranno, infatti quattro le donne cui andranno altrettanti riconoscimenti per essersi distinte in vari settori di attività. Ecco le vincitrici: professoressa Chiara Cremolini (oncologa di fama internazionale, Università di Pisa ), dottoressa Sabrina Mugnos ( ricercatrice, giornalista, divulgatrice scientifica), ingegner Ornella Poli (dirigente nel settore Difesa, presidente dell’EWMD), professoressa Lucia Torracca (cardiochirurga di fama internazionale, Humanitas di Milano). Ingresso libero.

