Sanità, distretti chiusi per il santo patrono di Fivizzano e Pontremoli,

Un avviso di chiusura degli uffici. Il 17 gennaio sarà il santo patrono di Fivizzano e il 31 gennaio quello di Pontremoli. Per questo motivo i rispettivi Distretti saranno chiusi, come anche i punti prelievo in proiezione delle due zone (Casola per Fivizzano e Zeri per Pontremoli). Saranno affisse informative al presidio socio sanitario di Casola e di Zeri e al Distretto di Fivizzano e di Pontremoli, saranno anche sospesi i viaggi dai rispettivi punti prelievo periferici.

