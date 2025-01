Savona. Innalzamento della soglia di esenzione Irpef comunale fino a 10mila euro di reddito. E’ stata approvata oggi in prima commissione consiliare del Comune di Savona.

Come Gruppo Consiliare del Partito Democratico “esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione avvenuta oggi in commissione. Si tratta di un provvedimento di importante impatto sociale, che risponde concretamente alle esigenze dei cittadini con maggiori difficoltà economiche”.

» leggi tutto su www.ivg.it