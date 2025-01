Sedicimila visitatori in un mese per “I Love Lego”. Laboratorio esperienziale aperto fino al 19 gennaio

Il laboratorio di esperienze I Love Lego alla Fondazione Carispezia ha raggiunto un successo straordinario con oltre 16mila presenze in un mese – un’affluenza che testimonia il grande interesse e l’entusiasmo del pubblico per i mattoncini danesi, in grado di conquistare visitatori di tutte le età. Inaugurata il 7 dicembre 2024, la mostra ha trasformato gli spazi al piano terra della Fondazione in un mondo fatto di creatività e ingegno. Due grandi diorami – la Metropoli, che ricrea la vibrante vita urbana, e la Città Medievale, che trasporta i visitatori in un affascinante passato di torri e castelli – hanno catturato l’immaginazione dei visitatori che hanno potuto ammirare costruzioni realizzate con oltre 150.000 pezzi. Ogni dettaglio, dalle strade ai grattacieli, dalle piazze ai mezzi di trasporto, è il risultato di un lavoro collettivo di esperti collezionisti che, con passione e dedizione, hanno realizzato queste opere. Non solo i diorami, ma anche la possibilità per bambini e ragazzi di costruire le proprie opere fatte di mattoncini hanno reso l’iniziativa particolarmente apprezzata dalle famiglie. Inoltre, le opere di Stefano Bolcato, l’artista pop che utilizza i Lego per arricchire la sua pittura a olio, hanno portato un tocco di contemporaneità e originalità all’intero percorso. I Love Lego sarà visitabile fino a domenica 19 gennaio 2025 negli spazi espositivi di Fondazione Carispezia, al pianoterra, in via Chiodo 36 alla Spezia. L’ingresso è gratuito e gli orari sono disponibili sul sito www.fondazionecarispezia.it.

