Tra l’esordio nel 2025 e il calciomercato, giovedì torna Serie B Social Club

La mini-sosta di inizio anno sta volgendo al termine e la Serie B si prepara a tornare in campo, per le prime partite del nuovo anno. Un 2025 che si aprirà con una domenica appassionante con ben nove partite, tra cui lo Spezia, in campo al Picco contro la Juve Stabia, e la Sampdoria, alle 19.30 avversaria del Brescia al Rigamonti. Tutti i fari puntati sul derby toscano invece lunedì sera, quando il Pisa ritroverà la Carrarese che qualche mese fa era riuscita a vincere a sorpresa, nel fortino del ‘Dei Marmi’, che la prossima settimana accoglierà proprio lo Spezia.

Questi e molti altri i temi di Serie B Social Club, pronto a tornare in onda giovedì 9 gennaio con la ventesima puntata della stagione. A partire dalle ore 21.00 si tornerà ad analizzare il campionato, con il prossimo turno in programma e con il calciomercato che impazza. Chichizola torna allo Spezia, la Sampdoria alle prese con una rivoluzione, Carrarese e Pisa che studiano i prossimi passi, sia in entrata che in uscita.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi può comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione. Vi attendiamo numerosi, per rispondere alle vostre domande!