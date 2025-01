Un mini corto, dall’idea alla messa in opera: laboratorio con Overlook Filmmaking Labs

Sono aperte le iscrizioni al primo workshop di cinema Shooting Labs di Overlook Filmmaking Labs in programma sabato 15 e domenica 16 marzo negli spazi del Lavoratorio Artistico di Sarzana. In programma dalle 9 alle 19, per 18 ore di lavoro complessive, il laboratorio si modula sui diversi livelli di esperienza ed è costruito per far entrare i partecipanti nelle dinamiche e fasi di lavoro di una produzione cinematografica. In particolare, sarà realizzato un mini-cortometraggio, dall’idea alla messa in opera. Per tutte le informazioni e per le iscrizioni: info@overlookfml.it – 3289453924.

