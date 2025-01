Addio Alisa? Il governatore Bucci replica a Orlando: “Siamo aperti a tutto”. Nicolò: “Dovrà essere ripensata”

Liguria. “Siamo aperti a tutto, ma prima bisogna parlarne”. Il presidente ligure Marco Bucci alza la voce ma non si tira indietro sull’ultima proposta del suo ex sfidante Andrea Orlando: avviare un confronto tra maggioranza e opposizione con l’obiettivo di eliminare Alisa. La sopravvivenza dell’azienda che sovrasta tutte le Asl era stata uno dei temi caldi della campagna elettorale e adesso torna d’attualità, anche se le priorità per la giunta si chiamano disavanzo e liste d’attesa.

Il ragionamento di Orlando parte dal no unanime al rigassificatore a Vado, un “passo importante” che “smentisce le posizioni dell’amministrazione precedente, quella di Giovanni Toti” ed è stato frutto del “confronto tra opposizione e maggioranza”. Ora, prosegue l’ex ministro, “io spero che lo stesso avvenga su un altro capitolo, che è quello di Alisa. È un carrozzone sempre meno giustificato, la cui finalità è sempre meno comprensibile, in una situazione nella quale si è proceduto a una serie di nomine di consulenti, consigli, commissari che dovrebbero agire nell’ambito della sanità”.

» leggi tutto su www.ivg.it