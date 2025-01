Asl, Arpal, ospedali: stanziati 516 milioni a titolo di anticipazione provvisoria di cassa per gennaio e febbraio

La giunta regionale ha deliberato uno stanziamento di 515 milioni e 913.000 euro a titolo di anticipazione provvisoria di cassa relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2025 a favore di aziende, enti ed IRCCS del servizio sanitario regionale. Tra questi Arpal, Ospedale Galliera, Ospedale Evangelico, Asl1, Asl2, Asl3, Asl4, Asl5, Policlinico San Martino, Ospedale Gaslini. È stato anche quantificato in 5 milioni di euro l’importo per il fondo per la non autosufficienza, a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale 2025.

