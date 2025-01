Calcio, il Vado pareggia all’ultimo con il Chisola e frena leggermente la corsa. Lora: “Questo rammarico deve farci bene”

Vado. Termina in pareggio il match tra Vado e Chisola, in un match ricco di occasioni per la squadra di Cottafava che, però, non è riuscita a sfruttarle al meglio se non in una sola occasione. Un match che, per alcuni punti di vista, ha ricordato quello contro il Città di Varese, scontro diretto per le prime posizioni. Anche in quella occasione, nonostante l’ottimo gioco dimostrato dai rossoblù, la squadra aveva ottenuto solo un punto producendo comunque diverse palle gol.

Come anche contro i piemontesi, la squadra proprio negli ultimi frangenti di partita deve accettare l’esito del campo ed uscire dal Chittolina con un solo punto conquistato. Questo Vado e quello dello sconto con i varesini, sulla forma, sono completamente diversi. Ad oggi, i rossoblù sono insieme al Bra una delle squadre più in forma del campionato, e la doccia gelata del novantesimo è ancora più fredda se si pensa che all’ingresso dei minuti di recupero la squadra ligure si trovava a soli -3 punti dalla vetta, al triplice fischio invece i punti di differenza dal Bra sono 7.

