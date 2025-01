Camogli: il grazie della Croce Verde alla “befana” che raccoglie fondi a scopo benefico

Da Luca Garau, presidente Croce Verde Camogliese

È con grande piacere che stamattina abbiamo ricevuto la tradizionale e graditissima visita presso la nostra sede della Croce Verde di Camogli della ormai conosciutissima “Befana Camoglina” (alias Ippolita Viacava) .

La manifestazione organizzata lo scorso sabato l’ha vista protagonista per la raccolta di fondi a scopi benefici e anche quest’anno i soldi sono stati donati alle Pubbliche assistenze locali: I Volontari Soccorso di Ruta e la Pubblica Assistenza Croce Verde Camogliese Importante il significato della donazione elargita a queste due realtà che a Camogli riescono a

garantire una copertura dell’emergenza sanitaria sulle 24 ore, con la Croce Verde impegnata prevalentemente nel servizio diurno e i Volontari del Soccorso di Ruta in quello notturno .

Desidero ringraziare a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo la concittadina Ippolita Viacava e in generale i tanti cittadini e ospiti che ci hanno fatto visita durante queste festività e che a vario titolo, e in diverse forme, hanno voluto supportare e supportano la nostra attività.

E’ grazie all’impegno della comunità nella sua interezza e grazie alla dedizione quotidiana dei volontari che questa Pubblica Assistenza riesce ad andare avanti pur tra le tante difficoltà .

Grazie ancora alla Befana Camoglina e grazie a voi tutti .

