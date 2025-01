ChIavari: battaglia contro i cormorani, rei di mangiare pesce; come delfini e balenottere

D’accordo, parlare di animali selvatici è intrigante. Lilli Lauro in consiglio regionale ha chiesto in pratica la pena di morte per i cormorani rei di nutrirsi di pesce, fino a 400-700 grammi al giorno, che pescano anche in apnea, sottraendo preziose risorse a pescatori dilettanti e professionisti. Levante News aveva esposto il problema lo scorso febbraio, quasi un anno fa. La tesi di Lauro potrebbe essere interessante; ma allora perché – per coerenza – non chiedere anche di allontanare delfini e balenottere che pesce ne divorano molto, molto di più nei loro frequenti passaggi davanti alla costa? Anche l’invasione dei gabbiani urbanizzati ha suscitato in passato prese di posizione, ma nessuno osa toccarli: non tanto perché siano una specie protetta, ma perché – si dice – che ucciderli porta iella.

Sulla terra ferma il nemico sono cinghiali, caprioli daini; poi l’arrivo dei lupi che compiono una selezione naturale. Non va bene neppure questo; un quotidiano ha raccontato nei giorni scorsi di un capriolo ucciso da lupi in un paese dell’immediato entroterra; il sindaco avrebbe chiesto aiuto alla Regione. I “Cavalli selvaggi della Val d’Aveto” è il titolo di un meraviglioso documentario di Ugo Nuzzo che a Comacchio ha vinto il Premio Folco Quilici; abbiamo letto colonne e colonne di mugugni per la presenza di questi animali che in realtà sono diventati un’attrattiva ed esistono guide che organizzano escursioni per vederli. Chissà se Lilli Lauro chiederà una legge per tutelarne la presenza. Chi è tutelato, al momento, sembrano essere i topi; la sterilizzazione o castrazione dei gatti, l’estinzione delle colonie feline rendono sicura la vita dei roditori. (m.m.)

» leggi tutto su www.levantenews.it