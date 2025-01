Danneggia le auto in sosta al centro commerciale e fugge

I Carabinieri sono al lavoro per identificare la persona che nel pomeriggio di oggi ha vandalizzato alcune auto in sosta nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Santo Stefano Magra. Almeno sei i mezzi con il lunotto posteriore distrutto (per uno anche un finestrino laterale in frantumi), probabilmente con un oggetto contundente, da una persona che poi sarebbe fuggita senza rovistare all’interno dei veicoli. Attonite e comprensibilmente infuriate le persone che dopo aver fatto la spesa hanno trovato le auto danneggiate.

