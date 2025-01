Dichiarazione annuale rifiuti, il promemoria di Confartigianato

Riceviamo da Confartigianato La Spezia

L’Ufficio Ambiente Confartigianato ricorda che il prossimo 30 aprile scadrà il termine per la presentazione del MUD 2025 (dichiarazione annuale rifiuti) con riferimento alle attività svolte nell’anno 2024. L’Associazione mette a disposizione un servizio di compilazione e di invio telematico. Ma chi sono i soggetti obbligati? Le imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e che hanno prodotto e/o avviato a smaltimento o recupero rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; le imprese ed enti che hanno prodotto e/o avviato lo smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi (nella comunicazione è compresa anche l’eventuale attività di trasporto in conto proprio); i soggetti che hanno effettuato a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; le imprese ed enti che hanno effettuato operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; i commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione. Quali documenti e i dati necessari servono alla compilazione del MUD 2025? Il registro/i di carico/scarico rifiuti dell’unità locale dichiarante aggiornato/i con tutti i dati del 2024; i formulari dei rifiuti del 2024 (entrambe le copie) dell’unità locale dichiarante e, se presenti, anche formulari del 2025; la visura camerale attuale; il numero totale degli addetti all’unità locale, ossia il numero medio degli addetti che hanno operato nell’anno 2024 con qualsiasi forma contrattuale e a qualsiasi titolo nell’unità locale a cui è riferita la dichiarazione; il numero dei mesi dell’anno 2024 in cui l’impresa ha operato nell’unità locale a cui è riferita la dichiarazione; la delega alla presentazione per invio telematico del MUD.

Per ulteriori informazioni sul MUS 2025 e sul servizio offerto di Confartigianato alle imprese chiama l’Ufficio Ambiente, Laura Canese, tel. 0187.286651 (dal lunedì al venerdì, ore 08.30-12.30).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com