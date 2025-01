Finale Ligure, PD: “L’amministrazione trovi le risorse per la passeggiata a mare, con limiti per i bikers”

Finale Ligure. “Il PD finalese, pur chiedendo al sindaco di presentare al più presto un progetto per la sistemazione di via Dante, non vuole entrare nei battibecchi inconcludenti che contraddistinguono i rapporti che attualmente intercorrono tra questa amministrazione e una parte dell’attuale minoranza: un inutile rimpallo di responsabilità rispetto a lavori iniziati male e non finiti o finiti peggio. Vogliamo invece analizzare alcune situazioni che ci stanno particolarmente a cuore e vogliamo partire proprio dalla situazione in cui versa la nostra passeggiata a mare biglietto da visita della nostra città”.

Lo afferma il segretario del PD finalese Carlo Decia.

