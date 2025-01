I giovani e la violenza. Il profe: “Gli insegnanti sono acrobati. Per cambiare il paradigma serve il contributo di tutti”

Gli episodi in cui emerge il crescente disagio delle nuove generazioni rispetto alla società, reale e virtuale, sono sempre più numerosi. Non una novità, a ben pensarci, visto che ogni periodo storico ha visto i giovani faticare assai per l’inserimento nel mondo degli adulti, finendo ogni volta per cambiarlo e prepararlo all’urto con la generazione seguente, che l’avrebbe a sua volta modificato. E’ la legge della vita. Il contesto attuale, però, è molto più complesso di quelli del passato: gli input sono globali, i canali di comunicazione e di influenza pressoché infiniti e i confini praticamente inesistenti. Tutto è fluido, modificabile e incerto. E gli effetti sui ragazzi arrivano a essere devastanti, portando anche a gesti di violenza estremi.

Un fenomeno complicato, difficile da analizzare e affrontare, sul quale si intrecciano piani differenti, dalla famiglia alla scuola, dai media alla politica, sul quale si è espresso pubblicamente nel recente passato Nicola De Benedetto, docente di liceo, nonché responsabile Istruzione e formazione della segreteria regionale di Sinistra italiana.

Alcune settimane fa ha pubblicato sul suo profilo Facebook un intervento relativo alla condizione dei giovani, con i quali ha un rapporto quotidiano in qualità di docente. Che situazione osserva?

“Stiamo attraversando un contesto storicamente complesso, che manifesta elementi di novità su cui riflettere con attenzione. Come adulti – spesso spaesati dalle conseguenze di un’accelerazione epocale della tecnologia e dalla dismissione dei grandi riferimenti ideologici – ci siamo spesso abituati a procedere in modo fatalistico, dando per scontato che qualsiasi forma di sviluppo equivalga ormai alla declinazione immediata del progresso. Ma non è così. Il progresso dovrebbe equivalere, almeno in parte, alla dimensione morale della storia, cioè alla capacità di finalizzare gli strumenti di cui disponiamo – siano essi economici, digitali o tecnici -, rendendoli consoni allo sviluppo dell’essere umano colto in tutte le sue dimensioni esistenziali. L’educazione e la formazione dei giovani sono legate infatti alla capacità con cui la società è disposta a proteggere collettivamente la misura della sua umanità. Lo schema oggi si è ribaltato ed i giovani sono circondati da un senso comune orientato prevalentemente dai mercati, in cui l’apparenza e la libertà consumistica tendono a sostituire la dimensione solidale della comunità in cui viviamo. In questo senso tutti gli ambiti di forte interazione generazionale, come per esempio la scuola, devono interrogarsi e cercare di cogliere le contraddizioni insite nella società contemporanea. E questo a tutela dei giovani, che hanno bisogno di modelli e riferimenti solidi. I luoghi a cui è delegata la formazione dei ragazzi hanno il compito di trasmettere gli anticorpi adeguati per affrontare gli aspetti più insidiosi che emergono dalla nostra epoca. Ai ragazzi va riconsegnata la speranza di proiettarsi con slancio, a cuore aperto, verso il futuro”.

