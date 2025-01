Juve Stabia, il nuovo acquisto Sgarbi: “Ho già la testa allo Spezia. Non vedo l’ora di giocare”

“Sono felice e molto carico di iniziare questa nuova esperienza avendo già la testa alla partita di domenica contro lo Spezia. Conosco il tifo e il calore della piazza e spero di vederli presto da vicino, sempre più numerosi, con l’augurio di poter gioire tutti insieme”. Nuovo acquisto in casa Juve Stabia, proprio a pochi giorni dalla partita del Picco contro lo Spezia. Le Vespe di Pagliuca hanno presentato nel pomeriggio di oggi il nuovo arrivato Lorenzo Sgarbi, attaccante in prestito dal Napoli, pronto a dire la sua sin dal match del week-end. “Non vedo l’ora di giocare. Già lo scorso anno ero rimasto impressionato dal tipo di gioco della Juve Stabia. Sono fortunato ad entrare in un gruppo così e darò il 100%”, ha raccontato nel giorno di presentazione.

Il nuovo acquisto si è presentato al fianco del direttore sportivo del club campano, Matteo Lovisa, che ha speso qualche parola su Sgarbi e sul momento delle Vespe: “Lo volevamo già questa estate, ma ci siamo riusciti a gennaio. Come caratteristiche è un calciatore che ci serviva, sappiamo che c’è ancora tanto da fare e che sarà mercato duro e difficile. Ma non dobbiamo focalizzarci solo sul mercato ma anche sul campo e sulla gara di Spezia”.

