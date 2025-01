L’ex Moro: “Gli 8 punti sullo Spezia ci fanno allenare con più felicità. Ma tocco ferro quando dicono che il Sassuolo sia già in A”

“Presto per dire se la rimonta con il Cosenza sia un passo per la A, ma i punti servono e per restare lassù bisogna mantenere il passo”. Luca Moro si gode il primato con il suo Sassuolo, dopo un annus horribilis in maglia Spezia, quello della passata stagione. Il ventitreenne è tornato in neroverde in estate e fin qui, da alternativa di Fabio Grosso, ha segnato quattro reti, che hanno aiutato gli emiliani a mantenere la vetta della classifica. “La B può riservare sempre sorprese, non c’è nulla di scontato. Il vantaggio di 8 punti sulla terza ci fa allenare con più felicità e spensieratezza, ma sono pochi con 18 gare da giocare e non possiamo calare”, dice al Corriere dello Sport.

Un Sassuolo dato ormai per vincitore della B da tutti, dai bookmakers fino agli addetti ai lavori. Ma Moro sceglie la via della scaramanzia: “Tocco ferro, penso che lo dicono perché siamo il Sassuolo e abbiamo fatto un filotto importante di vittorie. Poi non so se qualcuno lo dice per interesse. La corsa alla promozione è aperta, vediamo la Cremonese che è risalita e ha una rosa di livello, come noi stessi abbiamo visto all’andata. Il Pisa, poi, ha la mentalità importante e uno stadio che li sostiene. Lo Spezia sta facendo bene, sfrutta le palle inattive ed è spinto dall’ambiente”, conclude.

