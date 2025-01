Meteo, sulla Liguria tornano pioggia e vento forte

Liguria. Transito di un nuovo sistema frontale sull’Europa, prima di un miglioramento sul Mediterraneo occidentale dato dalla rimonta dell’anticiclone subtropicale.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 9 gennaio avremo nella notte rovesci sparsi a carattere moderato su buona parte della regione, da ponente a levante; intensificazione dei fenomeni sul centro-levante nelle prime ore del mattino, specialmente sul settore interno, per via del transito del sistema frontale. Nel corso della mattinata graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, dapprima a ponente dove tra le nubi farà capolino il sole, ed in seguito sul resto della regione dove però permarrà nuvolosità diffusa specialmente nell’interno di levante, dove i cieli risulteranno da molto nuvolosi a coperti durante tutto l’arco della giornata.

