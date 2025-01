Metro Brin Canepari, Bruzzone (Rossoverdi): “Dalla giunta nessun aggiornamento sul cronoprogramma”

Genova. Nessun aggiornamento sul nuovo cronoprogramma per la conclusione dei lavori del prolungamento della metropolitana in Valpolcevera. Il neossessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari, al primo intervento in consiglio comunale, non ha risposto all’interrogazione posta dal consigliere rossoverde Filippo Bruzzone sulle tempistiche in atto per la realizzazione dell’infrastruttura.

A oggi la fine lavori per la tratta Brin Canepari è stimata, informalmente, alla primavera 2025, con un anno di ritardo rispetto a quanto annunciato in passato dall’amministrazione comunale (estate 2024), ma l’assessore ha dichiarato he per “fornire elementi più approfonditi dovrà prima chiarire aspetti tecnici”.

