Prima Categoria “B”, alla scoperta della capolista Olimpic. Berogno: “Siamo una squadra da battaglia, la nostra vera forza è il gruppo”

Genova Pra’. Passo dopo passo, un lungo cammino verso la vetta. Se programmazione e cura dei dettagli rubassero l’attenzione quanto un acquisto di spessore piuttosto che una fragorosa caduta o un periodo di crisi, probabilmente si parlerebbe più spesso di determinate società.

Tra queste figura sicuramente l’Olimpic, formazione rappresentante il quartiere di Genova Pra’ che da settimane occupa il primo posto in classifica nel girone “B” del campionato di Prima Categoria. Da pura outsider, la squadra allenata da Gianni Berogno partita dopo partita ha infatti conquistato lo status di “big” in un raggruppamento in cui, ai nastri di partenza, sembrava che a recitare il ruolo delle protagoniste sarebbero state Savona, Multedo, Campese e Masone.

