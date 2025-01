Resistenza, Arcola avvia percorso per onorificenza al valor militare

Il Comune Arcola fa richiesta di un’onorificenza al valor militare in relazione al suo ruolo nella Resistenza, in particolare “per la sua partecipazione attiva alla lotta di Liberazione e per il sacrificio di tanti giovani arcolani, uomini e donne, che hanno dato la vita per i valori di libertà e uguaglianza”, come si legge in un recente atto di indirizzo approvato da Palazzo civico appunto per instradare il percorso. Nell’atto di rileva che “nella locale biblioteca comunale sono presenti numerosi volumi, saggi e ricerche storiche che consentono di elaborare una richiesta articolata e puntuale dei fatti, tale da giustificare il conferimento al Comune di un’onorificenza al valor militare” e che “lo storico locale Giorgio Neri ha manifestato la propria disponibilità a collaborare nella ricerca dei fatti”. Mandato dunque all’ufficio Cultura perché predisponga la richiesta di conferimento di onorificenza al valor militare – riconoscimento che viene concesso con decreto del Quirinale – al Comune arcolano.

