Riviera International Film estival, dal 6 all’11 maggio la nuova edizione con Valeria Golino

Genova. Don’t Stop Daring, non smettere di osare, è il messaggio che lancia il Riviera International Film Festival in occasione della sua nona edizione, a Sestri Levante dal 6 all’11 maggio prossimi. Lo stesso payoff campeggia sulla nuova locandina d’autore disegnata, quest’anno, dall’artista Rosa Coduti, un’esortazione a varcare il limite fisico e simbolico che separa lo spettatore dallo schermo.

La comunicazione delle nuove date è accompagnata, come ogni anno, dall’annuncio dei primi grandi nomi della rassegna che torna, per il nono anno consecutivo, in riva alla Baia del Silenzio. Saranno Valeria Golino e Bernardo Bertolucci i primi grandi protagonisti al RiFF 2025. Golino, vincitrice di tre David di Donatello e quattro Nastri d’Argento, e per ben due volte premiata con la Coppa Volpi come migliore attrice al Festival di Venezia, sarà ospite del Riff e presenterà la prima edizione di “Bertolucci (R)Evolution”, una retrospettiva sul grande maestro del cinema realizzata in collaborazione con la Fondazione Bernardo Bertolucci.

