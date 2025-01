Scialanca: “Patto lavoro nel turismo, siamo in ritardo: Regione stringa i tempi”

“Bene la sottoscrizione del Patto del lavoro nel commercio ma adesso la Regione deve stringere i tempi e portare positivamente a conclusione uno strumento, il Patto per il lavoro nel turismo, che da 7 anni permette di sostenere nuova occupazione, spesso anche a tempo indeterminato”. Lo dichiara in una nota Massimiliano Scialanca, segretario generale Fisascat Cisl Liguria. “Siamo in ritardo, la stagione è alle porte e tra poco le aziende inizieranno a decidere se fare o meno le assunzioni – prosegue il rappresentante sindacale -. E l’assenza del patto potrebbe scoraggiare il ricorso alle assunzioni e alla stabilità occupazionale. Quindi non c’è più tempo da perdere, dobbiamo aprire subito una trattativa vera che entri nel merito e far partire il nuovo Patto sul turismo per il 2025. È uno strumento unico in Italia, risultato di un accordo da parte di sindacati e associazioni datoriali, garantisce al comparto turistico bonus occupazionali che generano effetti positivi fornendo continuità retributiva per i lavoratori del settore, producendo posti di lavoro a tempo indeterminato e supportando la destagionalizzazione”. Conclude Scialanca: “A breve avremo un incontro con gli assessori interessati e auspichiamo fortemente che si possano trovare soluzioni adeguate a dare vita a questa nuova edizione. Sarebbe un grave errore non far partire una trattativa vera o addirittura cancellare questo patto che ha saputo dare risultati concreti a favore dei lavoratori in questi 7 anni”.

L’articolo L’ex Moro: “Gli 8 punti sullo Spezia ci fanno allenare con più felicità. Ma tocco ferro quando dicono che il Sassuolo sia già in A” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com