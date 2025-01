Statale della Val Trebbia, quattro viadotti e una galleria per “raddrizzare” il tracciato: ecco la variante

Genova. Quattro nuovi viadotti e una galleria per potenziare la viabilità della Statale della Val Trebbia, bypassando tornati e versanti instabili e garantendo una maggior fluidità al traffico veicolare. Questo il senso della variante al progetto di ammodernamento della strada presentato da Anas e oggi in fase di valutazione per il suo impatto ambientale.

L’opera si inserisce in uno dei contesti più difficili del tracciato, quello appenninico tra Costafontana e Montebruno, ad oggi caratterizzato da curve e passaggi a rischio dissesto, e prevede la realizzazione di nuovi ponti per saltare alcune criticità dell’antico tracciato che collega Genova con Piacenza.

