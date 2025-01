Ultime ore di pioggia, dal pomeriggio le prime schiarite

Instabile tra notte e mattino sul Centro-Levante, con piogge diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale, in traslazione verso Est in tarda mattinata. Schiarite in avanzamento da Ovest, con solo residui fenomeni nel primo pomeriggio sullo Spezzino. Poche nubi in serata: così la previsione di Arpal.

VENTI: al mattino sud-occidentali moderati sul Centro-Ponente, fino a forti a Levante con raffiche fino a 75 km/h sui rilievi; in mattinata in rotazione da Nord sul settore centrale, in attenuazione a moderati a Levante; in serata tra deboli e moderati in circolazione ciclonica sul Ligure

