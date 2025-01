Visite guidate a Lavagnola e in Seminario nel corso “Antiche chiese savonesi”

Savona. Anche quest’anno si terrà il corso “Antiche chiese savonesi: storia, arte e musica” per i docenti delle scuole, gli studenti delle superiori e tutti gli interessati. L’iniziativa è organizzata dai Servizi per la Pastorale Scolastica e per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli e dal Complesso Monumentale della Cattedrale e Cappella Sistina, in collaborazione con l’Associazione Musicale Gioachino Rossini e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Gli incontri si terranno dalle ore 15.30 alle 17.30. Il primo sarà mercoledì 29 gennaio con ritrovo nella Chiesa San Dalmazio Martire, da dove partirà la visita alla parrocchiale, all’attiguo oratorio, alla Chiesa San Martino e alla Cappella Santa Maria insieme a Fioralba Barusso e Giovanni Mario Spano della Confraternita San Dalmazio. Giovedì 6 marzo nel Seminario Vescovile è in programma la visita alla Quadreria e alla copia del “Cenacolo” di Leonardo da Vinci con Aureliano Deraggi, responsabile della Pastorale Scolastica e direttore del corso.

