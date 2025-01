A-26: lo svincolo di Nervi riapre sabato mattina

Dall’ufficio stampa di autostrade

Sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, verrà riaperto al traffico domani mattina, 11 gennaio, la rampa della stazione di Genova Nervi, rimasta chiusa in uscita per chi proviene da Livorno in modalità continuativa H24 dal 9 dicembre scorso. Nel corso di queste cinque settimane sono stati effettuati interventi programmati nell’ambito del piano di ammodernamento in corso su tutta la rete, in particolare con la riqualifica di circa 500 metri di barriere di sicurezza lungo la rampa, comprese quelle del cavalcavia sovrappassante l’autostrada.

Le settimane individuate per la chiusura della rampa sono state quelle con minor traffico in uscita per chi proviene da Livorno, circa il 15% in meno rispetto al valore medio annuo, e infatti non si sono registrati disagi.

