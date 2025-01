Appartamenti ammobiliati ad uso turistico, ad Ameglia, la Spezia e Pignone è già obbligatoria la rilevazione dei flussi

Confartigianato Turismo avvisa i titolari di AAUT, Appartamenti ammobiliati ad uso turistico che dall’1° gennaio è entrato in vigore l’obbligo di rilevazione dei flussi negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico localizzati nei comuni di Ameglia, la Spezia e Pignone. Il comune di Levanto era già soggetto a tale obbligo dal 15 ottobre 2024. La rilevazione è effettuata mediante la piattaforma regionale Ross1000. Tale provvedimento rende ovviamente più gravosa l’attività degli AAUT, unità immobiliari di civile abitazione private date in locazione ad uso turistico. Va detto che in questo modo, finalmente, avremo dati relativi alle presenze dei turisti più veritieri anche se sempre parziali mancando tale obbligo per alcuni comuni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confartigianato Turismo, tel. 0187286655 (Antonella Simone).

