Campese tra obiettivi e sassolini, Esposito: “Salire anche per rispondere alle torte dello scorso anno”

Il mister della Campese Edoardo Esposito esprime soddisfazione per la prestazione offerta contro il Savona. Ma permane il grande rammarico per aver visto sfumare un punto importante in trasferta a tempo quasi scaduto. Il tecnico dei genovesi, tra le squadre di vertice del girone “b” di Seconda Categoria, si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa puntando il dito su qualche risultato “strano” alla fine dello scorso anno che ha determinato la retrocessione dalla Promozione.

“È pesante perdere così. Loro sono un’ottima squadra, ma lo siamo anche noi. Secondo me non meritavamo di perdere. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Il calcio è questo, siamo stati ingenui a incassare il terzo goal. Peccato. Sono contento della prestazione anche se c’è amarezza”

