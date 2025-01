Carrarese-Spezia si giocherà senza tifosi ospiti: vendita dei biglietti vietata in provincia

Confermando quanto era nell’aria da alcuni giorni nel pomeriggio il Prefetto della Provincia di Massa Carrara ha firmato il decreto che blocca la trasferta dei tifosi dello Spezia a Carrara per l’attesissima partita in programma domenica 19 gennaio. Nello specifico è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia della Spezia”; il “divieto di utilizzo dei biglietti già venduti ai medesimi” e “obbligo di vendita di biglietti solo nominativi per limitare il rischio di bagarinaggio”. Nella decisione il Prefetto ha tenuto conto “dell’alto profilo di rischio della gara per i diversi precedenti di violenza fra le tifoserie” nonché “la collocazione dell’impianto sportivo in area fortemente antropizzata”. Sono stati inoltre tenuti in considerazione due episodi avvenuti al di fuori di contesti calcistici: “il ferimento mortale alla Spezia nel 2011 di un tifoso spezzino al termine di una lite con un tifoso della Carrarese” nonché “le violenza occorse tra gruppi di tifosi in occasione dei festeggiamenti del capodanno 2023 a Cerreto Laghi”.

